慶富若涉不法 軍方：解約求償沒收90億保證金預付款

2017-10-21 13:28

〔記者羅添斌／台北報導〕針對慶富造船廠獵雷艦案事件，國防部在最新報告中指出，倘若相關單位掌握不法事證，就會依法跟慶富解約，並追究慶富的法律責任；軍方更說，屆時將沒收慶富公司繳交的履約保證金17.4億元，以及要求連帶保證銀行返還預付款還款保證金72.6億元，總計90億餘元，以維護國軍最大權益。

國防部還說，若慶富涉有不法事證遭到解約，軍方還會向慶富提出違約所產生的損害賠償（履約期間國軍人力物力的損失），及重購價差（因物價產生的重購金額差異）。

至於目前在義大利建造中的首艘獵雷艦船殼，國防部說，產權原屬建造公司，要由其公司自行處理。

立法院外交及國防委員會週一將召開「國軍獵雷艦進度」報告，由國防部、金管會以及財政部等單位首長提出報告並備詢。

國防部在最新提出的報告中指出，獵雷艦案原本規劃於102年至114年獲得6艘新式獵雷艦，全案預計以台幣358億5千餘萬元執行；首艘艦於義大利建造，預定109年10月交艦，後續5艘在台灣建造，預定於112年9月起至114年2月完成交艦。

國防部說，依契約規定，全案分11期付款，慶富公司在請領前6期款時，應同時提交同額款保證給海軍；海軍在給付第4期款時，會發還承商第1期的同額還款保證，以此類推，以降低風險。

國防部表示，海軍依慶富公司工程進度及契約規定，已完成第1期到第3期款的價金支付，合計72億6326萬9360元；慶富除已依約繳交履約保證金17億4665萬元外，也提交第1到第3期的同額預付款還款保證72億6326萬9360元，合計90億991萬9360元。

國防部報告中指出，倘若檢調及軍方掌握相關不法事證，就會依法跟慶富解約，並追究慶富的法律責任；屆時將沒收慶富公司繳交的履約保證金17.4億元，以及要求連帶保證銀行返還預付款還款保證金72.6億元，總計90億餘元，以維護國軍最大權益。