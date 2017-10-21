柯P談實驗教育 「重點是隨環境不斷改變」

台北市長柯文哲（右）上午出席雜學校活動，和創辦人蘇仰志（左）對談，分享實驗教育理念。柯表示和3年前相比自認進步很多，因此重點不在於過去學什麼，而是能不能隨著環境不斷改變自己。 （記者劉信德攝）

2017-10-21 12:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上午出席雜學校活動，和創辦人蘇仰志對談，分享實驗教育理念。對談中，他表示自己是走投無路才來當不需要專業的市長，但和3年前相比，他自認進步很多，適任度大幅提升，因此重點不在於過去學什麼，而是能不能隨著環境不斷改變自己。

雜學校創新教育博覽會上午在華山1914文創園區登場，台北市長柯文哲出席，並與雜學校創辦人蘇仰志對談。柯笑稱，原本在台大醫院當醫生，混得好好的，但因為捲入國科會發票、愛滋器捐等案，面對彈劾、公務懲戒，又被調查局、地檢署調查，最後走投無路，因為當醫生沒什麼其他專業，只好去做最不需要專業的市長。

話鋒一轉，柯也自誇過去3年來進步很多，將以前學醫學的技術心態和方法，放到政治上，進步很快，現在和3年前的柯文哲比差很多，適任度大幅提昇上高。所以他認為重點不是過去學過什麼，而是能隨著環境的變化，不斷的改變自己。

會後接受媒體聯訪時，現場媒體追問柯在對談中說市長不需要專業，是不是口誤？柯對此重申，重點不是過去學什麼，而是能不能隨著需要去改變，這就是為什麼市長會有不同專業的人來當。

柯談到，最近前總統李登輝說醫生世代來臨，但北市府一級首長理工的佔絕大多數，醫學院跟土木系佔掉一半，這滿特別，在整個台灣所有縣市中，北市府一級首長硬度最高，好處是效率很高，缺點就是很硬。

此外，針對昨天赴交大演講時，柯在演說中指「我沒有去選總統，因為我們的人民素質還不夠高」，柯表示自己的意思是什麼樣的國民會選出怎樣的總統，跟歐美先進國家相比，就算不服氣，台灣還是比較差，他最近到花蓮拜訪慈濟證嚴法師，發現證嚴法師對台灣社會的影響力比總統還大，深感應該要從政治的領導者，變成文化的傳道者。

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