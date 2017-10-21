吳敦義出席「金馬澎離島聯盟研討會」致詞：加強離島建設

2017-10-21 12:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天中午出席「金馬澎離島聯盟研討會」致詞時表示，過去外島地區在前線維護安全，對台灣本島的安定生活做出很大的貢獻，因此大家應該關心金門、馬祖、澎湖等離島建設，加強包括人文、教育及地方建設。

「金馬澎離島聯盟」今日提出多項共同訴求，包括主張修正中華民國憲法增修條文，明定國家應保障原住民、澎湖、金門及馬祖地區人民的地位及政治參與，並保障扶助及促進教育文化、交通水利、經濟土地、海洋資源、社會福利等發展，並要求修正「離島建設條例」，增訂行政院應設置主管離島政務的專責機關，以及金、馬、澎地區水、電、瓦斯得向大陸地區購置等內容，以及推動離島地區不在籍投票。

不過，吳敦義致詞時並未加以回應，只說在過去前總統馬英九執政八年時期，曾經對金、馬、澎地區做一些貢獻，包括在醫療、教育等方面的升級以及各項重要建設，但終究仍有所不及，今後大家要繼續加強對於離島的建設。

對於外傳國民黨向中共爭取在十二月舉辦「國共論壇」，吳敦義面對媒體詢問時，只做出「呵、呵、呵、呵」四個笑聲回應，隨即離開。

吳敦義在致詞時還說，祈求上蒼庇佑台灣以及各離島都能風調雨順，大家努力讓中華民國國泰民安，兩岸永續和平穩定發展。