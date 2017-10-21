該不該學國父革命精神？ 柯：運用之妙，存乎一心

台北市長柯文哲昨晚、今日兩度表示，國父革命的故事對大學生是很大誤導，但他面對近日與民進黨關係惡化時，也曾說自己會學習國父革命精神，多次拜訪民進黨，對此，柯僅回「運用之妙，存乎一心」。（記者劉信德攝）

2017-10-21 12:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚間應邀至新竹交通大學演說，直言他認為「國父革命10次的故事，對大學生是很大的誤導」，今天上午出席活動後受訪時重申，人應該要靈活一點，失敗2、3次就應該改變戰略跟戰術了。

然而柯文哲面對近日與民進黨關係惡化時，也曾說自己會學習國父革命精神，多次拜訪民進黨，現場記者也質疑柯說話前後不一，柯僅回「運用之妙，存乎一心」。此句話意思為擺好陣仗是打仗的常規，但之後要把戰術運用的相當巧妙靈活，則全在自己能否善於思考，意指指揮作戰的人要有超高的指揮作戰能力。

台北市長柯文哲昨晚赴交大演說，提到過去書本上常教導大家「失敗為成功之母」，還以國父革命10次後才成功為例，要大家再接再厲，柯對此大表不以為然說直言失敗2次就要趕快跑，誰頭腦那麼差，還繼續重蹈覆轍，應「抬頭巧幹，不要埋頭苦幹」，並稱，「國父革命10次的故事，對大學生是很大的誤導」。

柯文哲上午出席雜學校VIP記者會後接受媒體聯訪，現場媒體追問昨晚談話，柯直言，失敗一次兩次就要去思考說是不是要改變戰術，他認為國父的例子對大學生很誤導，失敗2、3次就要改變戰略戰術了，要靈活一點。

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