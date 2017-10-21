顏純左相遇鄭邦鎮 老同事暢談夢想大台南

2017-10-21 12:02

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市黨部主委顏純左昨日受快樂電台之邀，接受台長、前台南市教育局長鄭邦鎮專訪。兩人曾於市府共事6年，交情良好。鄭表示，他和顏都相當關心教育和文化，所以共同話題很多，這次也探討台南市各項市政議題。

顏純左表示，為了無縫接軌行政院長賴清德在台南打下的基礎，提出溪北亮點政策、溪南城市躍升政策，而且日前提出的「還都台南」也受到賴的呼應，只要總統府遷回台南，未來的發展可說是無可限量。

對於教育政策，顏純左指出，國小教育應以發現性向為主，以「導」代教，在五年級時就讓家長與老師共同討論，決定孩子未來走技職或升學路線，國中再用專長分班教學、提早定位，到了高中職和大學，則以雙軌教育直到育成，也和工廠合作實習考證照，依照孩子專長發展，畢業就有相關經驗、增強競爭力，馬上可以就業。

另外，針對台灣面臨高齡化的問題，顏純左認為，不能光著墨在照護面，而是該從預防面做起，首先在全市公園、老人常出入聚會的場所，廣設簡易運動站，再來就是推動「台南心視野-三合堂長照政策」，三合堂即「老人食堂」、「老人學堂」、「老人工堂」，接著就是安養機構照顧一般戶每月補助6000元，解決年輕人照顧家人、家庭蠟燭兩頭燒的問題。從預防面的三合堂長照政策，到照顧弱勢的補助，都是能夠讓台南變成「觀光Long stay長壽村」的建構基礎，致力打造友善高齡的城市。