退伍連長求職遭辱 李翔宙：強化退伍軍人融入社會能力

2017-10-21 10:48

［記者王峻祺／花蓮報導］國軍退除役官兵輔導委員會（簡稱退輔會）慶祝成立63週年，今早在花蓮榮譽國民之家（簡稱花蓮榮家）舉行榮民節東區嘉年華與民有約活動，針對日前遭爆料的王姓退伍軍人求職疑似遭歧視事件，主任委員李翔宙受訪時表示，將強化所有退伍軍人融入社會能力，促進社會的融合與發展。

李翔宙說，退輔會非常關切社會與退伍軍人的關係，一直希望能把它促進的非常好，過去輔導退伍軍人在職場訓練上，強調是專長技術，現在更重視職場倫理與職場人際關係。

他強調，希望在職業訓練中強化所有退伍軍人融入社會的能力，促進社會整個融合與社會發展，當然也會與王品集團等相關機構進行密切聯繫，期望能在未來職場合作上做更好的發展，這是在整個社會推動族群融合上面必須要做的，也希望社會大眾給予支持。

退輔會成立於1954年11月1日，所屬機關遍布全台，主要處理退伍軍人就業、就學、就醫、就養與服務照顧等服務，今天提前結合10月31日榮民節，在花蓮榮家設有園遊會、軍備展示及榮民藝展等慶祝活動，空軍401聯隊也安排戰機衝場，向榮民致敬。

花蓮榮家主任毛惠民說，占地9公頃的花蓮榮家，環境清幽、林木茂密，宛如是座養生村，因位於美崙地區，長者們還可遠望中央山脈，生活相當愜意，目前共有345位榮民，核定床位總計450床，占床率74％。