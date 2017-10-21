「應擺脫對中國成見」 盧麗安：兩岸共屬一個中國

中共19大台灣代表團昨晚（20日）接受媒體個別採訪，其中備受矚目、台灣高雄土生土長的盧麗安也接受訪問。（中央社資料照）

2017-10-21 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大台灣代表團昨晚（20日）接受媒體個別採訪，其中備受矚目、台灣高雄土生土長的盧麗安也接受訪問，她表示，台灣年輕人應該擺脫對中國的成見、以誠相待，兩岸同屬一個中國。

綜合媒體報導，盧麗安指出，希望台灣年輕人多到中國發展，在「一中原則」的條件下，台灣人的選擇機會增加，「你要給自己一個機會來認識中國大陸，也讓這塊土地來認識你。」

盧麗安表示，台灣年輕人應該擺脫對中國的成見，試著以誠對待中國人，年輕人不要固執於偏狹的「地域主義」、「民粹主義」，而是要選定一個地方發展，將正能量發揮出來。

盧麗安說，台灣和中國不應該陷入「二選一」的命題中，像是高雄人可以在台北或高雄工作，台灣的年輕人也可以在兩岸間自由找工作，在中國發展得好，也能回到台灣捐款、助學、做慈善，回饋給台灣。

盧麗安說，最近她在微信上收到許多親友的訊息，「你說出了大家不敢說出的話」，盧麗安反問，「如果台灣是個民主自由開放的社會，那為什麼我說的話，是大家不敢說的話呢？」再次表明她以作台灣人的女兒和中國人而驕傲和光榮。

她形容未來兩岸情勢發展像是「巧婦難為無米之炊」，盧麗安說，過去5年來台灣的關係像是在坐雲霄飛車，從2015年11月的馬習會到達高峰，而在經過政黨輪替後現在卻「卡在下面上不去」。

她被問及是否會擔心因為19大代表身分，遭到台灣施壓，盧麗安回答，「那可能要問張小月（陸委會主委）」，台灣社會文明進步到一定程度，不希望這樣會給我困擾，或是不讓我回去探望家人與親人。