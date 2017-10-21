布局北市選戰 傳國民黨高層多次點名他...

有高層透露，地方勸進蔣萬安（圖）的氣氛強烈，吳敦義也多次提到蔣。（記者廖振輝攝）

2017-10-21 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨備戰明年台北市長選舉，據傳國民黨高層已點名，黨內期待的明年台北市長候選人，應該就是「蔣萬安」，且傳出蔣在國民黨徵詢過程的「份量很高」，多次在高層討論時被提及。

《聯合報》指出，國民黨主席吳敦義與黨中央近日積極聽取地方建言，黨內勸進蔣萬安參選的聲量很大。有高層透露，地方勸進蔣的氣氛強烈，吳敦義也多次提到蔣，該高層認為，若蔣萬安和新北市副市長侯友宜參選雙北，可帶動全國選情。

也有國民黨高層表示，挺吳敦義系統支持蔣萬安選上中常委，且吳又任命蔣萬安為國民黨智庫董事，這都是要蔣萬安「多曝光」，將他墊高為政治明星。不過該人士認為，蔣萬安有兩關要過，一是自己要表態爭取，二是要有能力突破「丁守中門檻」。

蔣萬安受訪則表示，吳敦義仍未親自與他討論任何選舉事務，現階段他仍專注立院工作，但他過去在美國矽谷工作，知道沒有什麼事情是不可能發生，政治上的事又變化很快，對未來保持開放態度。

國民黨台北市黨部準主委黃呂錦茹對此表示，蔣萬安出馬風聲並非從上而下，而是來自國民黨基層，且多為年輕族群；民進黨台北市黨部主委黃承國則認為，蔣萬安不是最強，但算是強棒。