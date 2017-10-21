才遭軍方打臉 藍委再回嗆：民航雷達顯示日軍機壓線

2017-10-21 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委費鴻泰日前爆料，指民航局飛測機驚傳遭日本戰機攔截，事後民航局指日方是要確認身分而非攔截，空軍司令部更罕見公布航跡示意圖，表明日本戰機並未進入我國防空識別區。不過，費鴻泰在20日晚間再度質疑，指日本戰機逼近我國飛測機，民航雷達圖上顯示壓線、甚至圖標越界防空識別區，國防部又如何解釋？

費鴻泰近日指有民眾爆料，質疑民航局飛測機驚傳遭日本戰機攔截，但民航局18日表示，飛測機於11日飛經東經123、124度間，因台北飛航情報區東緣為東經124度，而日本劃設防空識別區西緣為東經123度，範圍部分重疊，日方軍機當天升空確認我方飛測機身分，並提醒飛測機勿靠近日方領空。

但據《聯合報》報導，費鴻泰於20日晚間再度質疑，空軍聲稱日本戰機在防空識別區（東經123度）前幾海里就轉彎回程，但民航雷達軌跡卻顯示壓線越界，「就算軍規雷達比民航雷達精細，難道民航雷達的誤差就會差到1～2海里？那空中的飛機不早就撞成一堆了？」

他也質疑，我國的飛測機連「防撞機制」都啟動了，從飛航情報區被逼回我國防空識別區，事情絕對不像國防部手繪示意圖這麼輕描淡寫；他也提到，民航機按照飛行計畫飛行，日軍卻用2架「戰鬥機」驅離在兩國識別區交界上騷擾，難道我們空軍不用迎空，也向日軍「關切」喊話？

他也批評，國防部聲稱全程監控，但最近的空軍基地提升戰備了嗎？飛行員登機準備了嗎？質疑軍方「視而不見」，「丟掉我們的國格、更拋棄我國民的生命安全」。費鴻泰也指，當時在北台灣空域有三個批次以上的戰機、兩兩雙機飛行，但事發時卻選擇「返航」而非馳援，「這樣的決定是誰下的？」並強調自己大聲疾呼是因為國格軍魂要自己捍衛，呼籲國防部別再瞎扯。