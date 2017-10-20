參選感恩晚會 邱莉莉笑談黃偉哲「3項缺點」

2017-10-20 21:27

〔記者邱灝唐／台南報導〕議員邱莉莉今晚在海安路服務處前封路，舉辦感恩晚會，現場近千人到場力挺，場面互動熱烈，每當台上台下講到共鳴之處，支持群眾就會舉起雙手回應。值得一提的是，邱莉莉92歲的爸爸身著西裝到場參與，不過當邱爸爸說要「上台講5分鐘」，邱難掩為人兒女直率，張大嘴巴露出不可思議的表情，也在邱爸爸講到激動處時，開玩笑地提醒注意血壓，甚至還說「想要選的可能是我爸喔」。

除了親情上的支援之外，邱莉莉也邀請到多位共事超過20年的志工，感謝他們這些年來的支持與幫忙。台上溫馨介紹「麻吉親友團」，邱返回台下也不得休息，忙著與群眾合照換名片，轉來轉去，與前來助唱的「南台灣小姑娘」高瑞屏歌聲相映。

場面在立法委員黃偉哲到場後達到高潮，邱莉莉更說黃與她一樣，都是「背後沒大人、沒派系」的人，而且外界常說黃有3項缺點，她都可以一一辯護。邱指出，常有人說黃偉哲握手很多次還是記不住選民，但這就是「真」，不會像其他政治人物假裝認識，接著就是沒在應酬清清白白，但這樣卻被其他人說成和其他人不一樣，不會坐下來吃個飯，最後就是妹妹黃智賢的政黨傾向。

邱莉莉強調，黃偉哲愛台灣、尊重每一個人，因此就算妹妹是支持國民黨，也不會切割、到處說壞話；另外，邱也提到，只有黃偉哲敢深入敵營上國民黨的政論節目，因為為黨辯護義不容辭。

對於邱的情義相挺，黃偉哲也說，今晚有點晚到，但不是因為跑攤的關係，而是因為立院的會議才剛結束，就趕著高鐵南下來挺「好友的場子」。最後，兩人和支持者共同吃著滷麵，在晚風中欣賞樂聲歌聲，積蓄能量，明早繼續為市民服務，望選民牽成。