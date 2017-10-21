府黨仍盼2018合作 小英幕僚勸柯P：利己不要損人

雖然柯文哲與民進黨關係緊繃，但府黨明年台北市長選舉仍期許與柯文哲合作。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-21 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲與民進黨關係緊繃，民進黨內也有不少聲音要求2018市長選戰自推候選人，但府黨方面仍以「尋求合作為最高期盼」，總統蔡英文幕僚近期受柯P主動邀請會面，並說希望柯P「利己不要損人」。

據《風傳媒》報導，柯文哲頻頻砲打中央，引起民進黨人不滿，在雙城論壇講稿風波後，柯P約了一名蔡英文核心幕僚見面，幕僚當時希望柯P謹記自己常說的「心存善念」，並務必要想清楚和民進黨的合作關係，尤其從現在起，到明年大選前，還剩多少時間。知情人士透露，柯P在與蔡英文幕僚談話後，對民進黨的批評變得比以前溫和，似乎有把話聽進去。

知情人士表示，柯文哲確實在當前時勢下掌握了一群對藍綠都不滿的選民，如果明年柯文哲無法再與民進黨合作，柯P的外溢能量或將衝擊民進黨其他縣市選情，是需要留心的。

至於外界有聲音說，柯文哲或許會角逐總統大位，但知情人士分析，柯P至今都沒有團隊，是無法與有全國系統的民進黨競爭的。

知情人士更指出，明年大選結果，牽動2020情勢，也對兩岸關係會有影響，雙北是明年選戰的龍頭縣市，目前新北市也尚未出現夠強的候選人，民進黨需要審慎考量。