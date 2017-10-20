台中綠美圖預算暴增 中市府駁未超出總預算

2017-10-20 19:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕藍營議員黃馨慧今天在議會說，104年「台中綠美圖」總預算28億元，106年卻暴增到42億元，質疑市府將再追加預算；建設局長黃玉霖回應，樓地板面積增加及鋼鐵漲價致工程經費調整，但每坪單價不增反減，未超出總預算。

黃玉霖今天在市議會進行台中綠美圖（市立圖書館和市立美術館）專案報告說，這是普立茲克獎得主妹島和世在台灣第一件公共建築作品，館內8個空間可自由穿越，首創結合圖書館與美術館功能，將打造成「公園中的圖書館、森林中的美術館」。

黃馨慧質疑，綠美圖總樓地板面積5萬8千平方公尺不變，工程預算卻由24.1億增為32億元、總預算更由104年28億暴增到106年42億元，幾乎是「一館變二館」，增加原因專案報告隻字未提。

她又說，一般建築造價每坪約9萬、特殊設計約13至14萬元，綠美圖原來每坪造價已達18萬元，如今總預算又以倍數暴增，未來恐會又以「原物料調整」、「特殊設計材料」等理由來追加預算，揚言審議預算時會嚴格把關。

綠營議員何敏誠表示，市府規劃106年底招標，109年完工，111年啟用，總共花32億，他認為單以一個市立圖書館和市立美術館的層級來說，施工難度不比臺中國家歌劇院複雜，施工期程實在太久，不符比例，市府應在兼具施工安全及品質下加速完成。

黃玉霖說明，綠美圖因兩館合併變更設計，增加了不少樓地板面積，加上近半年鋼鐵漲價及涵蓋相關物價調整，所以工程經費調整，但是每坪單價不增反減；當年議會通過的總預算為42億元，所以並超出，而且契約中明定物價如果下跌，廠商也不能領款。

他強調，原本綠美圖這個案子無法執行，市府用盡努力才解決設計上的問題，建築師也依照實際情形提出實際預算的變更，預定於109年完工並進入驗收，將與文化局研議，取得使用執照後提前試營運的可能性。