婚禮交流 日本長野縣駒根市兩對新人 參加中市聯合婚禮

2017-10-20 17:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府與日本長野縣駒根市，辦理新人婚禮交流已邁入第6年，今年5月台中市兩對新人前往駒根市參與純白婚禮，長野縣駒根市的兩對新人則於今天拜會副市長林依瑩，並將於明天參加台中市的聯合婚禮，加強雙方交流及觀光。

林依瑩表示，市府觀旅局明年將和駒根市正式簽署觀光交流協定，進一步促成長野縣、駒根市與台中市簽署友好城市交流，締結為姊妹市，並期盼未來以此為基礎，讓兩市的交流能夠從「觀光」，擴及「運動」、「教育」、「高齡者長照」、「社會福祉」等各項議題。

長野縣駒根市副市長堀内秀率領該市兩對新人，及觀光協會副會長江崎吉剛等一行共8人，到台中市參訪。堀内秀表示，日本長野縣駒根市自101年首度拜會台中市政府，即與中市維持良好互動關係，在今年1月長野縣駒根市長杉本幸治並親自率訪團拜會台中市政府，可見雙方互動熱絡。這次很榮幸能夠帶領駒根市參訪團，來台中市進行各項議題訪問，21日並將率領駒根市兩對新人參加台中市的聯合婚禮，以加深雙方青年交流，並於22日參與社會局舉辦的「長者時尚週」。

觀旅局長陳盛山表示，台中市每年都會徵選兩對新人前往長野縣駒根市，至號稱日本「阿爾卑斯山」的千疊敷，舉辦雪地裡的婚禮，並擔任台中市的觀光大使；這次堀内秀親自率領新人來台中市參訪，觀旅局也特別安排參訪團前往后豐自行車道、新社白冷圳紀念公園、海線高美濕地等地體驗，並特別安排兩對新人至市役所拍攝婚紗照片，為日本新人留下美麗而浪漫的結婚紀念照，同時藉此行銷宣傳台中市，加深雙方觀光社會等各項議題交流。