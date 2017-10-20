地下管線常挖破 林佳龍：3年內管線圖資立體化

2017-10-20 17:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市自來水、瓦斯管線屢被挖破，藍綠議員今天紛在議會要求市府提出對策。市長林佳龍說，109年前建置完成地下管線3D圖資、強化教育訓練，降低管線誤損機率。

綠營議員邱素貞、曾朝榮、翁美春表示，道路下面管線密密麻麻，一不小心可能就被挖破了，但是為什麼污水工程比其它管線單位較常挖破管線？是否有拿到各相關單位所提供的圖資？類似事件層出不窮，市府應提出完善對策。

藍營議員陳政顯、朱暖英說，原以為台中沒有石化產業不會發生這些事情，想不到三天兩頭就傳出淺埋的地下管線被挖斷，威脅市民安全；另，自來水汰換率每年約1％，市府既占自來水公司一席董事，應要求在台中市應提高至3％。

建設局長黃玉霖表示，市府運用透地雷達、試挖及標示等方法，解決管線淺埋的問題，目前瓦斯公司已設計金屬化妝蓋版警示，並透過統一挖補由承包商統一進場，未來也與自來水公司進場汰換老舊管線一次施作，大幅降低管線誤損機率。

林佳龍說，應先從建置正確管線圖資著手，透過中央帶領地方，要求管線單位提供正確且符合市府規範的地下管線3D圖資，109年前完成管線圖資3D化，讓施工人員在掌握明確的管線圖資下施工。

水利局長周廷彰說明，污水建設多集中在人口稠密區，道路下方民生管線密布，歷年多次開挖破壞警示帶，又遭回填混凝土包覆，較易衍生公安事件；他另澄清，去年至今年4月統計挖破瓦斯管線475次，其實大都是室內裝修、管線老化漏氣等，並非全是市府下水道工程導致。