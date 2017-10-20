刑求、劫財、逼民為奴...監院通過鹿窟事件報告 糾正國防部

鹿窟事件時，村民被抓到光明寺刑求訊問，監察院19日通過監委高鳳仙、楊美鈴的調查報告並且糾正國防部。（資料照，記者翁聿煌攝）

2017-10-20 15:23

〔記者施曉光／台北報導〕針對發生在1950年代，軍方為逮捕疑為中共支持武裝基地成員，在位於新北市汐止、石碇交界的鹿窟一帶山區爆發台灣最大白色恐怖案件「鹿窟事件」，監察院19日通過監委高鳳仙、楊美鈴的調查報告並且糾正國防部，調查報告除對不當審判及感訓提出糾正，並指出當時軍隊強占民宅、肆意食用村民家禽、村民無故被毒打訊問，甚至還有部分村民淪為當時的保密局偵防組組長谷正文的私人奴僕。

高鳳仙、楊美鈴指出，民國38年9月間，陳本江、陳通和兄弟奉共黨在台最高領導人蔡孝乾之命，在鹿窟地區建立基地並成立「北區武裝委員會」，後來基地改組為「台灣人民武裝保衛隊」，許多隊員是教育程度不高的村民，受各種脅迫、利誘或矇騙而加入，但因為武器不多且性能不佳，隊員軍事訓練不足，因此戰鬥力相當低。

據調查，國防部自41年12月28日夜間起，派軍隊3800餘人至1萬餘人，對鹿窟山區展開圍捕，共逮捕及訊問896人，並由保密局在「光明寺」訊問，而且調查過程中對許多村民實施刑求，以木棍、藤條、槍托等毆打，並用針刺指甲、夾子拔指甲、灌水、倒吊，有人因為骨頭錯位而終生殘廢，或被打到骨頭破碎而發瘋，更有人於釋放後自殺，直到42年1月19日才撤離，根據許多村民控訴，期間還有軍隊恣意搜刮村民財產的情形。

高鳳仙、楊美鈴指出，當時保密局將231名案犯移送偵查審理，判決有罪93人（死刑28人、無期徒刑1人、有期徒刑64人），還有「以自新運用及感訓為名淪為保密局偵防組組長谷正文私人奴僕者19人」，前後時間長達1524天至2315天不等，造成後續冤獄賠償1億4800餘萬元。

根據調查報告，當年保安司令部軍法處法官審判時，未詳查被告是否有心神喪失或精神耗弱等減刑事由、有無遭受刑求或受調查人員誤導、因不識字而不知筆錄記載內容，多僅憑被告的自白及共同被告陳述而為有罪判決，侵害被告人權，因為不當審判造成國家補償及冤獄賠償合計3億9400餘萬元。

高鳳仙、楊美鈴指出，本案調查費時1年半，曾向總統府、國防部等9個機關調取相關卷證資料共數百餘卷宗，赴鹿窟村現場履勘時，訪談當地村民及諮詢相關專家學者數十人，才提出長達600餘頁的調查報告及糾正案文，希望藉由這份國家官方調查報告，具有正向積極面對歷史的意義。