立委關切獵雷艦案 國防部：進度約6．64％

2017-10-20 13:43

〔記者涂鉅旻／台北報導〕民進黨立委賴瑞隆、劉世芳、邱志偉今日上午在立法院舉辦「國艦國造之國防自主與產業振興」座談會，邀請國防部、經濟部、海巡署、中科院、中鋼、台船等單位出席。對於近來吵得沸沸揚揚的獵雷艦案，根據國防部的資料顯示，原預定現行進度應為7.9％，但因得標廠商慶富的高雄興達港廠房尚未完成，實際進度約6.64％，落後1.26％。

對此，國防部已函請慶富限期改進，並提出具體改善方案。

根據國防部資料顯示，總金額358億5000餘萬元的6艘獵雷艦國造案，自2013年執行至2025年，首艘艦在義大利打造，將在2020年交艦，接續在國內建造後續5艘。後續5艦交艦期程，分別為2023年第二艘交艦、2024年第三到第五艘交艦，2025年第六艘交艦。

國防部軍政副部長蒲澤春表示，海軍一直在密切注意此案，國防部採購室、軍備局、法律司等單位亦經常開會研討，觀察是否達解約條件，但目前慶富尚未達到此條件。不過，只要慶富達到解約條件，或是破產，就必須按合約執行。

由於代號「康平專案第二階段」的獵雷艦國造案2014年開標前，由慶富、台船二廠商競逐，最後慶富勝出。賴瑞隆問台船，如獵雷艦須交由台船處理，能否接上預定進度？與會的台船副總經理周志明表示，技術上沒問題，但仍要看軍方的建議方向，以及後續議約等。