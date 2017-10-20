勸退嘉市長涂醒哲？謝長廷、綠高層皆否認

2017-10-20 13:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕媒體報導，謝長廷上週銜民進黨主席、蔡英文總統之命回台，和民進黨秘書長洪耀福、民進黨選對會召集人林錫耀勸退嘉義市長涂醒哲。對此，林錫耀回應「我和洪耀福最近都未和涂市長見面。」謝長廷透過幕僚表示，他上週六、日有回台，不過並沒有與跟洪耀福、林錫耀見面或討論選情，也沒有見涂醒哲。洪耀福說，自己並沒有跟謝長廷聯絡。

新文化基金會董事長林耀文轉述，謝長廷說，由於日本眾議院22日選舉，而總統蔡英文28日就要出訪，所以希望先了解日本選舉狀況，臨時召喚他回台報告日本政情。

此外，謝系也透過新聞聯絡群組表示，涂醒哲從政以來，其代表票從未投給謝長廷，有些報導説涂是謝系更是毫無根據。

謝長廷指出，他上週六、日確實有回台灣，週六與總統見面，週日回家看女兒後就回日本了，他並沒有跟洪耀福、林錫耀見面或討論嘉義市選情；也沒見涂醒哲或協調涂退選。

民進黨發言人阮昭雄說，洪耀福、林錫耀近期沒有跟涂醒哲見面，也沒聯繫，自然不會討論相關議題；此外，民進黨不清楚謝長廷代表是否回來台灣。

嘉義市議員王美惠今天受訪表示，黨中央應該要了解地方的狀況，不然若撤換涂醒哲，只會變成自打嘴巴，「哪有人說自己人不好？」之前黨中央有問民進黨嘉義市立委李俊俋意願，李俊俋都說不選了，合理懷疑黨中央是否有口袋人選？

李俊俋受訪說，他不知道這件事情，他支持涂醒哲代表民進黨參選嘉義市長。

嘉義地方人士表示，涂醒哲講話容易得罪人，但是一些基礎建設都有在做，民調會慢慢起來，這件事情就是有心人士放話要讓涂醒哲選不上，以為涂醒哲如果上不了，其他人就有機會，但事實上除了涂醒哲外，其他人對上國民黨更沒有勝算，知名度也低，這樣子操作只會傷害民進黨。

地方人士也評估，如果李俊俋辭職去選嘉義市長，那麼嘉義市區域立委就得要補選，但嘉義市目前還沒有民進黨的人可以穩拿立委。這樣子反而有可能造成嘉義市長、立委雙輸。

嘉義縣民進黨立委蔡易餘說，雖然涂醒哲的應酬、媒體關係不是強項，但涂擔任市長後，整建嘉義火車站，彌陀路等工程，都讓人感覺到嘉義市變得煥然一新，還是有很多值得稱許的地方。應該給他一個機會證明自己，相信他會依據外界批判慢慢改進。