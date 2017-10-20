內政部辦座談會 要讓未來身分證美美的

內政部舉辦座談會，廣納未來身分證設計之觀點。（記者鄭鴻達攝）

2017-10-20 13:28

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部政研擬推動晶片身分證（eID），為讓未來身分證設計蘊含美學理念及文化素養，內政部舉辦「身分證明文件美學設計」座談會，邀請文藝界、學界人士及民眾與談，廣納各界意見。

內政部今於華山文化創意產業園區舉辦辦「身分證明文件美學設計」座談會，活動邀請李明璁、詹偉雄、蘇仰志、 吳逸文等文藝界專家與學者，和關切該議題的民眾，暢談對新世代身份證於美學及實用上的想法。

與會的民進黨立委吳思瑤致詞指出，目前的身分證已使用12年，若14歲以上應辦理身分證者來算，需換發2100萬張、耗資58億元，小英總統曾在參觀設計之都活動時，說身分證該好好設計一下了，也因此有這一連串行動。

吳思瑤說，過去設計身分證民眾沒什麼發聲的機會，但現在是由下而上的時代，要以使用者需求來設計，要找出使用者需求為何，好讓這58億元公帑花得更有價值，使用者需求是最大公約數，盼民眾拋出更多意見回饋。

內政部戶政司司長張琬宜表示，內政部會討論身分證設計，是因已到考慮換發身分證之階段，國人的需求、意見很重要，要讓文化與設計蘊含於新式身分證中呈現，因此與文化部合作辦理活動，要由下而上整合需求。

張琬宜指出，在座談會中他聽到許多意見與回饋，以作為未來更完整、蘊含美學理念及文化素養身分證的規劃，除座談會外，接下來還有專屬網站要與各界良性討論，讓民眾參與，使身分證設計更符合大眾的需要。