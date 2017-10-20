蔡英文接見傑出農友 期勉共創農業未來

2017-10-20 13:29

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天在總統府接見「中華民國傑出農民協會」理監事暨會務人員，肯定他們對台灣農業的努力與付出，也期盼傑出農友發揮母雞帶小雞精神，帶領青農共創農業的新未來。

總統並提及，政府正積極推動新南向政策，農業也是重要的一環，除甄選優秀的農業青年到新南向國家交流研習，發揮台灣優勢，開發市場，同時也招收新南向國家的學子來台就讀農業相關科系，培育農業專業的南進人才。

蔡英文致詞表示，感謝農友對台灣農業的貢獻。中華民國傑出農民協會成立至今已經23年，傑農協會致力於匯集不同農業領域的創新技術和經營手法，來增進農友經營農業的信心，提升農業效能。

蔡英文指出，為提高農業價值，落實產業轉型，政府提出「新農業創新推動方案」來促進農業現代化，確保農友的收入。同時發展綠色生態產業，推動友善環境經營模式，要讓農業成為在地化、永續化的生活產業。

蔡英文說，農業是台灣的基礎，更是拓展海外合作的橋梁。農委會輔導成立的「台灣國際農業開發公司」，就是要鎖定全球市場，掌握農業外銷契機，建立完整的國內外銷售管道。

蔡英文強調，她很清楚農友很關心農業缺工的問題，「農委會提出的『新農民培育計畫』，就是要來解決這個問題。」政府要讓農業相關科系的學生，在學時能夠進入農業相關單位實習，達成學用合一的目標。畢業後，政府提供購地、創業貸款等優惠，鼓勵青年返鄉從農，為農業注入新的活力。