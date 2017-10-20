傳謝長廷返台勸退涂醒哲？涂：如有來會廣為通知

2017-10-20 13:15

〔記者王善嬿／嘉市報導〕駐日代表謝長廷上週返台，傳是銜民進黨主席、蔡英文總統之命回台，當面勸退嘉義市長涂醒哲打消尋求連任念頭，今上午嘉義市政府發表聲明「子虛烏有」，市長行程都在嘉義市，謝長廷如到訪，市府一定盛大歡迎，而且發採訪通知。

涂醒哲今上午出席嘉義市資源回收行動站表揚活動，面對媒體詢問，他先說「為政不宜多言，認真做事最重要」，記者追問，「國慶連假是否曾與謝長廷會面？」涂醒哲回答，應是與賴清德見面，他跟謝長廷「只有曾在日本一起吃飯」，而根據嘉義市政府公務行程，涂醒哲上次到日本是在8月初。