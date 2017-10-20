救觀光 中市主張統一補助、再推觀光客倍增計畫

2017-10-20 13:24

〔記者歐素美／台中報導〕中央有意減免遊樂業及旅館業的房屋稅、地價稅，以挽救觀光，台中市觀光旅遊局長陳盛山今天表示，由於各地方政府財政狀況不一，對業界補助恐產生不一致的狀況，且各業者受到影響程度也不一樣，建議由中央統一挹注經費；陳盛山並建議中央與地方共同推動第二波觀光客倍增計畫，讓國際入境觀光客可以分源分流到北中南各地。

交通部昨宣布將減免遊樂業及旅館業房屋稅、地價稅，評鑑優等以上的觀光遊樂業，或評鑑星級的觀光旅館業或旅館業適用，因涉及地方稅，需由地方政府評估，並修訂自治條例，觀光業者才能受惠，消息一出，部分縣市憂心將侵蝕地方稅收。

陳盛山接受媒體訪問時指出，觀光產業是全國性的產業，由於各地方政府的財政狀況不一，若從地價稅、房屋稅著手減免，恐產生各縣市對業界補助不一致的狀況，且觀光產業分為一般飯店、觀光飯店、民宿業、伴手禮業、遊樂區等，而全國北中南各地受到陸客減少的影響程度也不一，建議中央應該依據統計資料，瞭解對哪些業者、區域的影響較大，列出優先順序，建議由中央統一挹注經費，是比較好的方式。

陳盛山並建議由中央與地方共同推動第二波觀光客倍增計畫，讓國際入境觀光客可以分源分流到北中南各地觀光旅遊，才是根本的問題。

陳盛山指出，台中市近年的觀光旅遊產業呈現穩定成長趨勢，103年台中市總住宿人數611萬人次，104年增加至658萬人次、105年676萬人次，今年1至8月也有4百餘萬人次，以自由行旅客居多，今年預期希望可突破700萬人次。