黃國昌罷免案 台聯籲支持者票這樣投...

2017-10-20 12:49

〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對時代力量立委黃國昌的罷免案將進入投票階段。台灣團結聯盟黨主席劉一德指出，「安定力量」宣傳內容充滿對同婚、年改的仇恨式、報復式動員，已讓民主行動走調，籲選區內台聯支持者投下反對票，避免泛藍陣營藉此操作藍綠對決。

由於去年「公職人員選舉罷免法」修法降低罷免案成案門檻，反婚姻平權等改革議題之政治團體「安定力量」發起罷免黃國昌運動，經補件取得足額連署書後，使罷免案進入罷免投票的第三階段，預計於12月中旬投票。

劉一德指出，安定力量提出的罷免理由，指稱是黃國昌支持婚姻平權修法與年金改革，然支持上述議題的立委很多人，何以只鎖定罷免黃，在罷免案操作過程中，不少宣傳內容充滿對兩議題仇恨、報復式的攻擊與動員。

劉一德說，國民黨於中常會宣示將動員支持協助「罷昌行動」，甚至發動遊行，激化藍綠對立的動員，已讓此民主行動走調、變質，產生的效應，只能讓在去年大選受挫的泛藍選民，藉此找到動員出口，已喪失罷免真諦。

劉一德疾呼，落籍立委新北市第12選區，包含金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮等7個行政區、144個里的台聯傳統支持者，請投下反對票，方使有效同意票數無法達總人數1/4，避免泛藍陣營藉此操作藍綠對決。