賴清德：中國認知九二共識是一個中國 籲藍委誠實面對

行政院長賴清德（左）備詢強調，九二共識連兩岸都有不同的共識，中國對九二共識認知是一個中國，「我們都要誠實面對」。（記者廖振輝攝）

2017-10-20 11:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國家領導人習近平於十九大發表對台談話，對於習近平提出6個任何及反對台獨，國民黨立委孔文吉今質詢呼籲，蔡、賴兩人要接受九二共識；行政院長賴清德備詢強調，九二共識連兩岸都有不同的共識，中國對九二共識認知是一個中國，「我們都要誠實面對」。

孔文吉今呼籲總統蔡英文、行政院長賴清德兩人，要承認九二共識的歷史事實，如此兩岸就能開啟對話。他問及，政府對十九大之後對台政策有何看法，要如何突破兩岸僵局？

陸委會主委張小月備詢表明，中國國家領導人對於兩岸問題談話，我方解讀是兩手策略，有軟有硬，一邊打一邊拉，對台灣而言，我們有我們立場，堅持自由民主，另一方面也展現誠信及善意，也要捍衛兩岸和平穩定，兩岸一定要有前瞻性思維，共同一起找到新模式。

孔文吉認為，這談話沒有突破九二共識和兩岸僵局。賴清德回應，台灣是一個主權獨立國家，在兩岸政策上，行政院服膺總統善意不變、承諾不變，不在壓力下屈服的最高指導原則。

賴清德強調，行政院一貫立場也是捍衛台灣主權的決心不變、維護自由民主人權生活的決心不變，發展經濟、壯大台灣的決心不變，透過交流求同存異、深化兩岸和平發展的決心不變，及維護國人對未來權益的選擇權決心不變，也會捍衛區域和平安全決心不變。

賴清德指出，對九二共識台灣社會看法其實不一樣，有些人認為該接受九二共識，有些人認為沒有九二共識，即便認為有九二共識的人，也跟中國所主張的九二共識不一樣。

賴清德強調，「一個九二共識兩個表述」，九二共識連兩岸都有不同的共識，就中國對九二共識的認知是一個中國，國民黨主席吳敦義認為九二共識是一中各表，一個九二共識有兩個不同論述，「我們必須注意，面對這樣的問題！」

孔文吉接話說，兩岸有默契不一定要把它講出來。賴清德反駁表示，這個我們都要誠實面對，這關係到國家走向，不是說私底下好朋友稍微應付一下，就能應付過去的，人民是非常關注的。