《金融時報》專訪白狼 揭露與中國政府互有往來

2017-10-20 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，於上週12日接受英國《金融時報》（Financial Times）訪問。《金融時報》將該報導以「警告台灣關注親中團體與黑社會的聯繫」（Alarm in Taiwan over triad ties to pro-China groups）為題，訪問中，張安樂也承認與中國政府有往來關係。

《金融時報》介紹張安樂為台籍前幫派人士，曾被台灣司法通緝在中國待了17年、因販毒曾於美國入獄服刑10年，也將統促黨描述為「支持共產中國和民主台灣統一」的政黨。

訪問中，張安樂承認統促黨與北京政府在政策上有共同的目標，也證實自己約每月會去中國會見中國官員「談論政策」；但張安樂否認直接受中國官員的指揮，或收受中共控制團體的資金，只有一次曾被中國官員告知「不要在集會活動上，使用可能刺激台灣人民的中國國旗」。在談及最近統促黨被抨擊對抗議「中國新歌聲」學生施暴事件時，張安樂僅表示：「中國人說，人不犯我，我不犯人；若我被冒犯，我就會反擊」。

《金融時報》另報導，台灣當局正調查台灣統派團體在資金源頭上，和黑幫組織與中國的聯繫，但其間涉及複雜的政商與黑幫關係，台灣刑事警察局也表示「很難釐清當中的灰色地帶」。報導中另引用美國羅格斯大學（Rutgers University）亞洲跨境犯罪專家陳國霖的話，寫道「台灣政界過去常常是幫派首腦自己出任競選公職，現在則改由支持自己的親屬代表他們參選，並且現在有許多台灣黑幫成員居住在中國」。