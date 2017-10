《金融時報》專訪白狼 揭露與中國政府互有往來

2017-10-20 12:32

〔即時新聞/綜合報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂,於上週12日接受英國《金融時報》(Financial Times)訪問。《金融時報》將該報導以「警告台灣關注親中團體與黑社會的聯繫」(Alarm in Taiwan over triad ties to pro-China groups)為題,訪問中,張安樂也承認與中國政府有往來關係。

《金融時報》介紹張安樂為台籍前幫派人士,曾被台灣司法通緝在中國待了17年、因販毒曾於美國入獄服刑10年,也將統促黨描述為「支持共產中國和民主台灣統一」的政黨。

訪問中,張安樂承認統促黨與北京政府在政策上有共同的目標,也證實自己約每月會去中國會見中國官員「談論政策」;但張安樂否認直接受中國官員的指揮,或收受中共控制團體的資金,只有一次曾被中國官員告知「不要在集會活動上,使用可能刺激台灣人民的中國國旗」。在談及最近統促黨被抨擊對抗議「中國新歌聲」學生施暴事件時,張安樂僅表示:「中國人說,人不犯我,我不犯人;若我被冒犯,我就會反擊」。

《金融時報》另報導,台灣當局正調查台灣統派團體在資金源頭上,和黑幫組織與中國的聯繫,但其間涉及複雜的政商與黑幫關係,台灣刑事警察局也表示「很難釐清當中的灰色地帶」。報導中另引用美國羅格斯大學(Rutgers University)亞洲跨境犯罪專家陳國霖的話,寫道「台灣政界過去常常是幫派首腦自己出任競選公職,現在則改由支持自己的親屬代表他們參選,並且現在有許多台灣黑幫成員居住在中國」。