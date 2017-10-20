藍委挺蕉農狂嗑香蕉 怒批謝長廷怎不幫忙銷日

2017-10-20 10:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣蕉價崩盤、蕉農無助，立法院國民黨團今日呼籲全國民眾多吃香蕉，並痛批駐日代表謝長廷只會推銷和牛，不去協助台灣香蕉銷日，「睡死的政府比裝睡的人更可怕！」

國民黨團書記長林為洲表示，今年5月香蕉還沒上市，市場就先預警蕉價會大崩盤，農委會卻沒有因應對策，讓蕉農非常憂鬱，農委會難辭其咎。

林為洲呼籲，台灣是水果王國，香蕉是水果之王，還有抗憂鬱症的好處，請民眾每天多吃香蕉，國民黨團已拋磚引玉買了50箱。

國民黨團總召林德福說，蕉價崩盤農民欲哭無淚，蕉農生產這麼棒的香蕉，蕉價卻跌至一公斤3至5元，駐日代表謝長廷只會推廣和牛，「謝長廷怎麼不幫忙香蕉銷到日本去，日本人不是最喜歡吃香蕉嗎！」

國民黨立委張麗善質疑，政府對產銷失衡沒有對策，消極作為不顧農民生計，今年3月初農委會早知蕉價會大跌，卻沒任何預警機制。

她指出，農委會之前去雲林買香蕉要出口至杜拜，1公斤買16元，總計只花9萬6千元就在那大肆宣傳，這有解決問題嗎？

國民黨立委王惠美說，睡死的政府比裝睡的人更可怕，比平常多出來的7萬公噸香蕉，要國軍去吃，國軍吃到臉都綠了，現在當務之急是要啟動「九五機制」，政府協助農民收購，也須進行總量管制，才不會一再發生這種狀況。