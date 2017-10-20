年底前備戰選舉辭職潮 民進黨鬧人才荒

2017-10-20 10:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕備戰明年九合一選舉，希望爭取黨內初選的黨公職都必須在12月25日前辭職，民進黨發言人張志豪日前也在臉書上表示，「這是最後一次負責中常會發言人」。據了解，現任發言人包括台北市議員阮昭雄、王閔生等人都將於12月25日前請辭黨發言人職務。中國部主任趙天麟、青年部主任黃守達、國際部副主任陳俞融則是早早就請辭黨職，回到地方暖身。而目前兼任國際部主任的新北市立委羅致政是否辭職投入新北市長選戰也備受關注。

民進黨規定，中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日起一年前離職，不過，黨部一下子空掉這麼多職缺，勢必有人才增補問題，對此，民進黨副秘書長徐佳青表示，民進黨在準備選戰上一向很有節奏，也一直有在增補優秀的人才、培養年輕幕僚和政治人物。

民進黨新任發言人名單將於今年11月左右正式宣布，目前鎖定中國部副主任林琮盛、青年部副主任何孟樺。第二波發言人會鎖定1至2名不分區或區域立委，將於12月發佈；第三波會落在農曆年後決定，屆時選戰會趨向白熱化，發言人的人選會以熟悉政治攻防的區域立委為主。

對於臉書內容，民進黨發言人張志豪表示，黨有相關規定，這確實是一個重要決定。經過將近一年的發言人歷練，自己更直接與基層互動，這段期間的下班及假日時間也透過客廳會方式來說明執政黨政策，從中了解很多地方建設需求，很感謝黨及主席的栽培與鼓勵，自己確實在評估下一步，近期會提前宣布自己的決定。