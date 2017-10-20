賴清德與黃偉哲會商 遏阻工業區土地炒作

2017-10-20 10:27

〔記者邱灝唐／台南報導〕行政院長賴清德上任將「拼經濟」定調為施政首要目標，最近也頻頻在立法院經濟委員會與立委黃偉哲會商，除了討論台南市未來建設的大方針外，昨日則討論如何遏阻工業區土地炒作導致國內經濟受影響的議題。

黃偉哲表示，「吃飯皇帝大」是賴清德在台南市長任內的口頭禪，更是賴的施政目標，因此賴擔任閣揆後的首要施政目標也是拼經濟，不過台灣目前存在工業區土地供需失衡的問題，導致美、日、外商和台商想要來台灣投資卻找不到土地，最後就跑到東南亞等地區，但各縣市還有很多工業區的土地，卻被財團「養」著，很多根本連廠房都沒建，這種財團炒作工業區土地的歪風，對台灣的經濟傷害很大，對此行政院決定拿出魄力和積極作為。

因此，賴近日頻頻在立院經委會與他討論此事，昨日中午也和經委會委員進行便當會，賴強調一定會拿出強制徵收等積極作為，來搶救台灣的經濟。

黃偉哲表示，當他與賴清德正在進行遏阻工業區土地炒作議題時，適逢全國首座零廢水排放的台南市新吉工業區，正由代理市長李孟諺主持服務中心動土儀式，由於這2座工業區，也是賴擔任台南市長時開發的工業區，為了遏阻財團炒作，市府採取頭2年先出租給廠商，等到建廠時再過戶給廠商的方式，目前已有70家廠商核准申購，出售率逼近7成，而這一開發的過程正好可以成為全國各工業區開發的模範，解決財團養地的問題。