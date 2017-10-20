75歲攻讀博士 郭榮豐續用義工精神服務藍營

2017-10-20 09:33

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區前市議員郭榮豐，退休後服務於國民黨、也孜孜向學，今年以高齡75歲之姿錄取長榮大學資訊管理與人力資源所博士班，要活到老、學到老；他同時獲吳敦義留任黨考紀會副主委，是黨中央少數獲留任的副主委。郭榮豐說是義務職、義工精神來服務。

40歲時曾任前市長林文雄機要顧問、第二高票當選南區市議員到出任縣市合併前的市議會機要秘書、任務型國代，郭榮豐從政經歷豐富。

在馬英九、朱立倫任國民黨主席時，借重郭榮豐擔任組發會副主委；洪秀柱時代，郭轉任考紀會副主委；在吳敦義當選黨主席後，郭是極少數獲留任的黨中央副主委，辦公室仍在市黨部一樓。

郭榮豐說，之前在美國密西根州聖母大學取得管理碩士，接下來餘生沒想到升官發財，就想繼續進修，計畫用四年取得長榮大學博士學位，博士班有19位同學，多在30多到40歲之間，他是最年長的，希望畢生學經歷與從政經驗，能在黨內傳承下去。

郭榮豐表示，目前他每天上班、風雨無阻，只有週四這一天在學校上課，吳主席讓他續掌考紀會副主委，為維護國民黨的正道繼續努力，在南部盡力提攜後進，讓黨能在艱困的南部選區有所突破發展，2018縣市長與2020總統大選，他都會全力輔選。