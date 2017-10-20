中南海驚爆曾政變 被形容「怵目驚心」

中共19大昨天進行分組會議，中國證監會主席劉士餘（左二）驚爆中南海曾政變。（彭博）

2017-10-20 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國權鬥中遭到習近平一手鏟除薄熙來、周永康、令計劃、徐才厚、郭伯雄、孫政才等人，一直以「貪腐」之名定罪，但昨天中國證監會主席劉士餘出席十九大中央金融系統代表團分組會議時，驚爆中南海政變，以「篡黨奪權陰謀」罪名形容該些落馬高官，還形容案件「不寒而慄，怵目驚心」。

綜合媒體報導，中共十九大昨天進入第二天分組會議，劉士餘在會議中說：「（中央）特別是查處了薄熙來、周永康、令計劃、徐才厚、郭伯雄、孫政才，這些人在黨內位高權重，既巨貪又垢腐，又陰謀篡黨的這些案件，這案件確實是令人不寒而慄，怵目驚心。」。讚美總書記習近平「在這5年來，挽救了黨、挽救了軍隊、挽救了國家、挽救了社會主義」。

過去曾有傳言，中共「打老虎」的原因只放在嚴重違紀、貪腐及受賄等罪名，從未出現「陰謀篡黨」字眼，香港《蘋果日報》報導，劉士餘的談話似乎證實在2012年，周永康曾在薄熙來被捕後，調武警包圍中南海、策動政變傳聞。

而在昨天中紀委記者會上，中紀委公布「業績」，稱自十八大以來，共立案調查154.5萬宗個案，處理153.7萬人，其中5.8萬人移送法辦打貪力度是前無古人，「閱讀二十四史，沒有一個時代，曾經有過現在這樣的反腐力度」。