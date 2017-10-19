內政部：中文登記姓名原則不變

2017-10-19 21:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕名嘴黃智賢在臉書發文批判，內政部發公文給各機關，詢問「姓名條例」羅馬拼音文字事宜，是要滅中國人的姓及中國字。對此，內政部今晚嚴正駁斥背祖忘宗指控，強調中文登記姓名原則不變。

內政部長葉俊榮今天受訪時指出，立委提出的「姓名條例修正草案」，是要讓原民住民能自由選擇要以中文或羅馬拼音登記姓名，沒有什麼要滅中國人的姓，或者是背祖忘宗的問題，外界不必特意扭曲及誤導。

內政部戶政司也發聲明強調，絕沒有要研議規定一般民眾姓名不再使用中文，特定人士於臉書指稱內政部要修改「姓名條例」，改變現行以中文登記姓名方式，只能用羅馬拼音的言論，「是刻意曲解、抹黑！」

內政部說，現行姓名登記以中文為原則，例外可並列羅馬拼音，民進黨立委Kolas Yotaka提案修正「姓名條例」，用意是讓原住民可自由選擇用中文或羅馬拼音登記姓名，並未改變現行以中文登記姓名原則，讓原住民可多一個姓名登記的選擇。

內政部指出，「姓名條例」已規定原住民及歸化的外國人，其姓名可以中文並列羅馬拼音方式登記。

內政部說，台灣是多元族群社會，尚有客家、閩南族群，各有其語言，也應尊重。因此相關族群可能也會有以其母語採羅馬拼音形式為姓名登記的需求，內政部是站在友善族群、尊重姓名識別的立場，為求審慎周延，才將全體國人納入調查，以提供修法時整體考量，無特定政治動機或目的。

內政部重申，未來姓名條例的修正，以中文登記姓名原則，不會改變，例外單獨以羅馬拼音為姓名登記方式，將參考各機關及族群意見審慎研議。