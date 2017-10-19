慶富曾與中國合作 國安評選卻占0分 立委：我的天啊

2017-10-19 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕針對慶富造獵雷艦風波，立委黃國昌今質疑慶富曾與中國地方政府簽署合作協議，但軍方的廠商評選標準中，國安評分占比竟是0分，他也質疑慶富在2015年匯了近十億元到澳門，但受款人根本不是國防部認可的獵雷艦合作廠商，一銀董事長竟還在財委會包庇慶富。

質疑一銀包庇慶富 黃國昌砲轟董座下台

綜合媒體報導，黃國昌今於立法院外交國防委員會質詢時詢問國防部，是否知道慶富和中國地方政府曾簽署過合作協議，海軍司令部參謀長李宗孝對此回應稱不清楚，但契約內有明定，協力廠商不可以有中共參與。

黃國昌再追問，在當初的廠商評選表上總共1000分，國家安全佔幾分？國防部採購室主任黃希儒回應說「細部要再回去看」，黃國昌則直言「我看完就是0分」，且造艦履約、財務狀況占比也只有各占「15分」，3項核心評分項目竟然只占千分之30，讓他直呼「我的老天啊！這評分表怎麼訂的？」

黃國昌也批評，慶富造船先前在承造海巡署緝私艦時就造的「二二六六」，曾因資本額不足向銀行貸款、二次增資20億元，強烈質疑評分表是怎麼訂的？黃希儒則表示，細部評分項目要再了解。

黃國昌也質疑，第一銀行曾替慶富代墊10億元，款項匯到澳門Antai Zun公司，去償還慶富對其他銀行的負債，但受款人根本不是國防部認可的獵雷艦合作廠商，一銀董事長竟還在財委會包庇慶富，他也就此質問黃希儒，黃希儒則否認該公司是國防部核可的技術廠商，並指5月間已行文金管會，檢調也正在查。

黃國昌於晚間在臉書發文時更砲轟，建議要進行有意義的調查究責與善後，第一步就是必須立刻撤換第一銀行董事長蔡慶年，怒嗆蔡「別想在位子上混到明年等退休」。

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