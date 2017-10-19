被藍委批傲慢 李永得：絕不接受恐嚇綁架預算

2017-10-19 18:59

〔記者林彥彤／台北報導〕國民黨立委徐榛蔚與客委會主委李永得恩怨未完，繼昨日徐榛蔚批「漠視東部」、「傲慢」等語後，今天國民黨立院黨團再譴責李永得「傲慢、缺乏民主素養」。對此李永得澄清，客委會已核定花蓮地區22補助案、計挹注2.28億元，徐榛蔚所言並非事實，強調不接受「恐嚇」或「綁架式」的預算威脅。

徐榛蔚昨日在立院質詢李永得時怒批，中央政府編列78.6億元給西部「浪漫台三線」計畫，東部卻「什麼都沒有」，甚至怒指李永得「狡辯、傲慢」。李永得當時則回批「不是傲慢，是對妳（指徐榛蔚）很有意見」。

李永得說明，徐榛蔚所言並非事實，因為至2017年度9月底止，客委會共核定花蓮地區22補助案，共計挹注2.28億元。不僅如此，花東地區的台九線上，光交通部投入的預算就已超過百億，顯見不只客委會，各部會皆十分重視東部地區，絕無輕忽之情事。

李永得澄清，立委關心的「浪漫台三線」預算部分，前瞻基礎建設分4年，共編列20億元，並非如徐榛蔚所說的高達76億元，即使把相關部會的預算算盡，總金額也才達到80億元。

李永得強調，上任至今，已六度訪視花蓮，關注東部客家事務發展，以及全力協助各鄉鎮工程進度，針對地方政府所提的案件，經過審查通過後必將全力支持，但絕不接受恐嚇或綁架式的預算威脅。