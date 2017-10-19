賴清德送澎湖450億大禮 楊曜呼籲交通、醫療優先

立委楊曜建議行政院，經費應以汰建台華輪與改善澎湖醫療為優先。（記者劉禹慶攝）

2017-10-19 18:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行政院長賴清德就職滿月前夕抵澎，大方送給澎湖450億元經費，建設澎湖「國際綠能智慧觀光醫療示範島」計畫，立委楊曜今日向負責擬訂計畫的國家發展委員會提出質詢，應將改善澎湖醫療與汰建台華輪，列入最優先計畫。

楊曜表示，打造國際綠能智慧觀光島，必須先行提升在地醫療！針對行政院宣示2025年前挹注450億元，讓澎湖成為「全」綠能島，已連續召開兩場規劃說明會。今日也向擬訂計畫的國家發展委員會提出質詢，不禁令人感到施政計畫與人民需求間存在遥遠的距離。

楊曜進一步指出，澎湖人支持綠能，但醫療品質的提升更加迫切！澎湖人支持綠能，但台華輪的汰建與交通改善更加急迫！澎湖人支持綠能，但澎湖海洋的整理與照顧才能永續發展！澎湖人支持綠能發展，但綠能發展是願景，無法照顧澎湖民眾實際的需要，深刻期盼行政院執政團隊能真正瞭解需要，將經費投入人民有感的建設。

楊曜主張，行政院預計9年投入450億的建設內容，應該進行調整：台華輪的汰建應該增加10億，以28億的預算建造更加安全、舒適與快速的重要交通航線。澎湖的醫療應該每年應挹助5億，藉此完善醫療設備、補足醫事人力，照顧居民健康安全。澎湖的海洋應該應每年挹助5億，清除海底淤泥、海飄垃圾，讓海洋能永續發展。