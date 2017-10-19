黃智賢控滅中國人姓名 內政部、綠委駁斥曲解

2017-10-19 18:22

〔記者鄭鴻達／台北報導〕政治評論人黃智賢指控內政部要消滅中國人姓名與中國字；內政部戶政司駁斥這是「嚴重曲解」，強調是修法時多給民眾一個選擇而納入評估，並非不再用中文；民進黨立委Kolas Yotaka也斥責黃過度放大、扭曲立法者原意、居心叵測。

黃智賢於其臉書「黃智賢世界」出示一份翻攝的內政部公文，稱有觀眾向她檢舉，指內政部正詢問各機關單位，若要修改姓名條例，不只原住民和歸化外籍人士，未來一般民眾姓名不再使用中文，而是要用羅馬拼音。

戶政司回應，姓名條例以中文登記姓名為主，例外是可並列羅馬拼音，立委Kolas Yotaka之提案，是針對原住民部分，給予多一個可單獨列羅馬拼音作為選項，而內政部的公文，是徵詢規劃外國人與一般國人都納入徵詢。

戶政司接著說，將一般國人也納入，是因姓名條例規定可並列羅馬拼音的對象，除歸化外國人外，也將一般國人納入徵詢，是站在尊重多元族群及人格權的立場，得以在國人有此主張、需求時，看是否一致處理。

戶政司強調，他們是在修法時，要讓民眾在登記中文姓名外，額外給予一個選擇，絕非去中文化，也絕非規定一般國人不再使用中文姓名，該則臉書貼文是嚴重曲解，希望勿再誤解。

Kolas Yotaka說，其修法內容只針對原住民在回復傳統姓名時，能在登記中文漢名、漢字譯寫或並列三種選項外，多出只登記羅馬拼音的第4種選擇，且新通過的「原住民族語言發展法」也規定羅馬字屬原住民文字。

Kolas強調，該則貼文過度放大且扭曲立法者原意，居心叵測，且姓名是很基本的個人認同，原住民的名字有些無法透過漢字發音，須由羅馬拼音發音，難道透過立法定義來登記姓名，有何不可？