力勤過期肉品案 恐落入「訴願─減輕罰責」循環

2017-10-19 19:25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市力勤公司過期肉品案在業者訴願後，裁罰金額從1200萬元降為1032萬元，國民黨議員今天說，業者仍可再提訴願，恐將出現「處分─訴願─重新處分─減輕罰責」的循環。市府則說，業者依法提出訴願，訴願會決定訴願理由不成立，但請衛生局對裁罰金額另為適法之處分，市府維護食安的決心未曾改變，並將力勤負責人旗下公司都列入定期加強稽查對象。

國民黨議員楊正中、顏莉敏說，力勤公司販售過期肉品案爆發後，衛生局開罰1200萬元，但未查清楚違規行為，業者提出訴願，裁罰金額降為1032萬元，而且仍可對新處分再提訴願。依訴願法規定，力勤公司若再提出訴願，衛生局「不得為更不利益之變更或處分」，意即裁罰金額「只能少不能多」，將形成「處分─訴願─重新處分─減輕罰責」的循環，罰鍰恐怕越來越低。

議員黃馨慧、李中也說，力勤公司改名兆基後，繼續販售冷凍食品，日前被食藥署查獲進口冷凍豬腳含瘦肉精，衛生局卻未要求全面下架，更未逐批檢查。

民進黨議員張雅旻、何敏誠則說，訴願是人民的權利，衛生局已重罰力勤，並全力稽查力勤相關企業，應給予肯定。張雅旻也建議市府建置跨局處平台，在稽查後持續列管，以加強管理。

市長林佳龍說，這3年來，市府主動稽查食安的次數比過去增加很多，資料也提供檢調偵辦；力勤案是目前國內裁罰最重的案子，市府依法行政重罰業者，也對檢舉人發放獎金；另外，對於中央與地方在稽查方面的行政職權分工有不足之處，將建請中央共同改善。

衛生局長呂宗學也說明，檢舉人當時是向衛福部檢舉，衛生局主動跟進追查，而後檢舉人補向市府檢舉。至於力勤訴願案，訴願會決定訴願理由不成立，但請衛生局對裁罰金額另為適法之處分，衛生局參酌訴願會建議，以違規品項、行為數，依據食品安全衛生管理法裁罰標準，重懲1032萬元。