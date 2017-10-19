「遠朋班」歷史悠久 出過5位元首80個部長

總統蔡英文（右）接見「國防大學國際高階將領班第12期」外籍學員，歡迎來自中、南美洲外籍學員與眷屬。（中央社）

2017-10-19 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天接見國防大學國際高階將領班第12期學員，這期有多明尼加、尼加拉瓜等7國學員參訓，她在致詞時也透露了「遠朋班」的小祕密，指其自創班至今已有多名總統或總理級，以及超過80名部會首長級的官員來到台灣觀摩學習，她也感謝在座學員所屬的國家，長期以來支持台灣的國際參與，並期盼共同為彼此國家的長遠發展奠定更扎實基礎。

已有5名總統或總理級優秀畢業學員

蔡英文今接見國防大學國際高階將領班第12期學員，本次學員來自於多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭以及祕魯等7個國家。蔡英文在致詞時表示，在座學員的國家與台灣有著深厚情誼，過去1年多來，彼此互訪也相當密切。

據《中央社》報導，蔡英文也提到，「遠朋班」歷史長達46年，自創班至今已有5名總統或總理級的優秀畢業學員，以及超過80名部會首長級的官員來台觀摩學習，她也相信相關課程與參訪活動會更加深彼此的認識與情誼，並期待各國繼續攜手努力，在每一次的交流當中，為彼此國家的長遠發展奠定更扎實的基礎。

在蔡英文總統到場前，先發生了一件趣事，國防部長馮世寬在與學員握手致意時，被一位巴拉圭學員誤認是總統，讓一旁介紹的軍官連忙說「No總統，No總統」，在場的人都笑了出來。