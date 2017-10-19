政府民間合作 助邦交國唇顎裂幼童重拾自信

2017-10-19 17:31

〔記者林彥彤／台北報導〕我國邦交國之一吉里巴斯，今年有2名新生兒有唇顎裂問題，但當地醫療人力不足，所幸經我國政府與民間合作之下，9月底來台接受手術，現在已回復良好。

吉里巴斯為位在大洋洲上的一島國，當地醫療人力不足，最大的醫院僅有一平房大小，我國民間醫院長期有派駐醫師診療。

今年初馬偕紀念醫院吉里巴斯常駐醫師王詩欣發現，有2名新生兒出生有嚴重唇顎裂，因當地缺乏專科醫師資源，王詩欣主動聯繫台灣醫院，協助安排來台接受手術。

王詩欣說，這兩位新生兒是優搭巴（Iotebwa）和蘭利（Langley），分別患有單側唇顎裂和雙側唇顎裂，因擔心延遲手術治療會影響其外觀和語言發展，所以盡力把握3至6個月黃金期。

終於在包含我國外交部、長庚紀念醫院、麥當勞叔叔之家以及羅慧夫顱顏基金會共同協助下，9月23日兩位媽媽和一位當地護理師經20小時飛行後抵達台灣，9月28日完成手術。

林口長庚醫院外科部長羅綸洲說，這兩位小孩的手術難度很高，分別費時2.5和3.5小時動手術，所幸一切順利，且術後兩位孩子都恢復地很好。接下來18個月大時還要再進行前額列修復手術、9歲是牙床植骨治療等。

優搭巴（Iotebwa）和蘭利（Langley）的媽媽非常感謝台灣醫師和政府的幫忙，雖無法說一口流利英文，但受訪時直說：「Handsome（帥氣）」，感謝醫生給兒子帥氣的臉。