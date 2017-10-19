中市府撤回港務公司投資案 藍議員促副市長負責

市府撤銷港務公司投資案，國民黨議員抨擊市府當初評估錯誤。（記者張菁雅攝）

2017-10-19 17:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府104年編列2500萬元投資台灣港務國際物流公司，由於該公司增資不順利，市府去年12月撤資。多位國民黨議員今天表示，當初這筆預算未審先簽約，副市長張光瑤還公開保證一定賺錢，否則負政治責任，現在張光瑤應負責。民進黨議員則認為該關心的是撤資案是否代表市港合作出現警訊。

國民黨議員張瀞分、李榮鴻、蘇慶雲表示，台灣港務國際物流公司資本額10億元，市府投資2500萬元，而且未經議會審議，就和港務公司簽約，當時多位國民黨議員都建議市府審慎評估，不要貿然投資，但張光瑤在議會保證一定賺錢，否則負政治責任，現在證明國民黨議員是對的，張光瑤應負起責任。

議員張廖乃綸、陳政顯也說，市府硬要投資，是想用2500萬元搶1席董事來養樁腳，但別人又不是傻瓜，難怪市府無法順利投資。

民進黨議員邱素貞指出，2500萬元對於10億元來說，只是九牛一毛，不要說1席董事，連發言權都沒有，建議市府未來投資應更加謹慎小心。

議員江肇國則說，市府在港務公司投資案沒有投入1塊錢，就沒有投資失敗的問題；重要的是該投資案是市港合作的第一步，如今撤資，問題是否出在港務公司不願拿出合作的誠意，難道市港合作出現警訊？

市長林佳龍表示，根據台灣港務公司提供的損益預估表，該投資案會賺錢，國際物流公司已成立，但增資不順利，因此市府撤回投資，未撥付投資金額，市庫沒有損失。

林佳龍也說，台中市未來發展關鍵是市港合作，現在缺少平台，雖然取消這次投資案，但市府將另架構與港務公司的合作平台，由市府主導，港務公司也支持，將推動高美濕地及梧棲漁港做為生態遊憩觀光區、三井不動產outlet區作為商務特區，另規劃重工業區，引進物流產業及離岸風電等。