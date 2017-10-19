習近平19大演講 學者：馬英九還是被消費了

中共昨天起舉行第19次全國代表大會（19大），各界矚目。（歐新社）

2017-10-19 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨昨天起召開第19次全國代表大會（19大），黨總書記習近平於開幕式上發表過去5年工作報告，提及涉台議題，多次強調「一個中國」及反台獨。有學者分析，習提及「尊重台灣社會制度和生活方式」，代表知道除了金錢，台灣人更希望保持自己的生活型態和民主制度。

根據《BBC中文網》報導，台灣師範大學政治所教授范世平表示，外界原本預期習近平的演講，對台有更硬的談話，不過這場身段較軟。而習也在演講中提及與前總統馬英九見面一事，他認為，「馬英九還是被消費」，習只是藉由此事證明在台灣問題上並非一事無成。

習近平特別提及「尊重台灣社會制度和生活方式」，這讓范世平覺得較有印象，他說，這代表習也知道，對台灣人來說，金錢滿足以外，更希望保持自己的生活型態和民主制度。

范世平分析，中國人可能很難想像，他們自認為與台灣「同文同種」，但台灣卻不領情，反而對美日等國家比較有親近感，而這很大原因就是台灣社會與政治制度與這些國家相近，因此中國越強調血脈相連，台灣年輕人只會覺得無感。

至於習進平表示，會讓台灣台胞在中國生活享有對等的教育與生活，范世平認為，這些政策效果有限，「現在去中國掏金對台灣人來說沒那麼容易了，早期開放的第一代台僑才是直接受惠者」。

兩岸關係方面，范世平認為，中共應能與民進黨來往看看，在民進黨執政還是有優勢下，不妨與民進黨接觸，甚至蔡習會，讓雙方能好好聊。

范世平直言，中共目前想把希望放在現任台北市長柯文哲身上，認為柯在兩岸局勢上，比較想走新出新路，但他仍認為，還是不妨與民進黨接觸，也許還有新意。