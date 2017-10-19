盧麗安背景大起底 爺爺攔車救日本國旗風光一時

2017-10-19 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨第19次全國代表大會18日登場，出生台灣高雄的中共19大代表盧麗安受到關注。文史工作者管仁健在臉書揭露盧麗安的家族背景，她的爺爺在日治時期是重要的台籍仕紳，曾因在東京攔車救日本國旗，風光一時。管仁健表示，「恭喜盧代表，就用你爺爺愛日本的心去愛中國吧！」

盧麗安昨日在在北京人民大會堂受訪表示，她以身為台灣女兒為榮，以身為中國人為傲，不要再糾結於過時的、對立的意識形態，希望兩岸一家親，共圓中國夢。她並以閩南語說：「愛台灣當然也可以愛大陸。」這番發言引起台灣網友熱議。

管仁健今日下午在臉書PO出一篇文章「就用你爺爺愛日本的心去愛中國吧！」，提到盧麗安的家族背景，根據創辦《蕉城雜誌》的文學家江明樹所言，1937年《台灣新民報》編的《台灣人士鑑》，盧麗安的父親，就是旗山名醫盧建志，是家住高雄州旗山郡旗山街旗山351的旗山街協議會員盧老枝的次子。

文中提到，盧麗安的爺爺盧老枝出生於1905年，曾赴日念書，返台後曾任要職，是日治時期很重要的台籍仕紳，在時為日本皇太子的裕仁天皇來台視察時，盧老枝還受贈金一封表彰。二戰結束後，盧成了忠黨愛國的中學校長，曾任高雄縣旗山中學校長，但因向學生強捐款項20餘萬，被以瀆職罪嫌起訴。

旗山的文學家江明樹，與故鄉耆老「狗頭」鄭清長、「財伯」曾茂源等人，回憶當地名人盧老枝留日時的軼事：「戰爭期間在東京街頭，看戰車軍車大遊行，一支日本國旗掉進車底下，盧老枝攔住車輛，爬進車底下，救出旗子，現場一陣掌聲，媒體記者拍攝，登在隔天各大報，風光一時。並編進小學生的課本內。是旗山人在日治時代最紅最有名的人。」

管仁健在文末表示，「小老百姓生活在亂世，說穿了不也就是『官來順官，賊到從賊』，因此許歷農也好，盧麗安也罷，甚至什麼台派、獨派的都一樣，那些愛國愛黨的屁話，鄉民們千萬別當真，屁話讓歷史來檢驗即可。恭喜盧代表，就用你爺爺愛日本的心去愛中國吧！」

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