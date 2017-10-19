賴揆便當會 工業區閒置地強制拍賣將是最後手段

2017-10-19 16:13

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院長賴清德為加速解決產業界的「五缺」問題，今與民進黨立委便當會確定，將修正「產業創新條例」，增訂工業區閒置土地強制拍賣條款。

與會的立法院民進黨團書記長何欣純表示，工業區閒置土地強制拍賣是最後手段，且若真走到強制拍賣這一步，首度標售也會經不動產評價評定委員會按市價訂定底價，透過行政執行署來執行，盡力確保原地主的權利。

為鼓勵研發，何欣純指出，因研發或技術轉移取得的股份，現行規定是給予5年的免稅優惠；未來會修正為，移轉股權時才課稅。