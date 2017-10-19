颱風假入勞基法 勞動部長：先調查現行企業狀況

2017-10-19 15:08

〔記者李雅雯／台北報導〕立法院衛生環境委員會下午續針對颱風假納《勞動基準法》修法草案進行詢答，朝野立委皆強調應讓勞工比照公務人員在遇到颱風時不出勤，主張修法；勞動部長林美珠強調，各行各業工作型態不同，修法牽涉複雜，目前已先請勞動條件及就業平等司針對現有企業做調查，了解現有企業遇到颱風天有多少比例是比照公務人員停班停課，也從中了解勞工颱風天不出勤法制化過程窒礙難行的問題。

立委張麗善批評，行政指導沒有約束力，雇主仍可以要求勞工來上班，雲林縣先前就有個案例是女性員工出門去工廠上班，廠方叫她回去，卻始終沒到家，相隔8小時才發現她因為溪水暴漲而被沖走，颱風天人命關天，「部長是不食人間煙火」。

林美珠回應，颱風天勞工可以拒絕上班，可以行使拒絕權，若資方有不利處分，勞動單位可以裁罰雇主。

立委曾銘宗質詢時追問，究竟要在甚麼樣的條件下，才能讓颱風假入勞基法？林美珠表示，根據停止上班上課辦法，中央、地方，鄉鎮市公所都可以本於地區性關係去宣布停止上班上課，這是針對公務人員，因為公務人員上班下班時間固定。

但勞工不一樣，他們的權利義務到底該是怎樣，都還要討論，細節需要評估，否則貿然實施，勞資爭議會更多，已要求條件司做民調，看到底有多少企業現在是配合公務機關停班停課辦法，調查後才能知道問題在哪裡，釐清清楚，預想執行上可能會有什麼問題。