軍士官條例初審通過 尉、校官可多服2年役

2017-10-19 14:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為配合年金改革，並留住國軍人才，立法院外交及國防委員會稍早通過「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」，少尉至上校的最大服役年限各增加2年。因此，上尉最大服役年限將自15年延長至17年，上校則自28年增加至30年。

「陸海空軍軍官士官服役條例」現行條文規定，中、少尉服役年限為10年、上尉15年、少校20年、中校24年、上校28年。因此，上述尉、校官最大服役年限延長2年後，中、少尉服役年限為12年、上尉17年、少校22年、中校26年、上校30年。

曾提出該法修正草案的立委，包括民進黨立委羅致政、王定宇、國民黨立委呂玉玲，其中，羅版本是增加尉官服役年限2年，並未延長，王、呂版則建議尉官延長5年、校官延長2年。

由於現行規定，服役滿20年可領終身俸，換言之，就軍官而言，必須晉升至少校以上才符合資格，如王定宇或呂玉玲版本通過，服役20年的上尉將可領終身俸。

不過，國防部資源規劃司長陳正棋表示，每年上尉無法晉升少校者，僅200人左右，還是建議延長2年役期。他也說，軍人年改方案，已朝延長2年設計，因此該修法不會影響年金改革。

立院外交及國防委員會討論後，決定折衷採用羅致政版的尉官延長建議，以及王定宇、呂玉玲版的校官延長建議。

另外，立院外交及國防委員會亦通過一項附帶決議，為照顧基層軍官意旨，顧及軍官留營機會，原提議延長尉官服役期限2年，延長服役期限至17年；另為促成編現比達標及維持兵力充足，在符合陸海空軍軍士官服役條例規定前提下，爰提議全軍開放延役申請1至3年，以達成去蕪存菁、優秀尉級軍官服役達20年支領退休給與及栽培軍事人才願景。