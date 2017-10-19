民眾、軍人救災有功 政院拍板可獲頒勳章

政院拍板通過修法，民眾、軍人等平執行重大任務如救災有功，可獲頒勳章。圖為國防部資源規劃司少將副司長劉靖中進行說明。（記者李欣芳攝）

2017-10-19 14:08

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天通過「陸海空軍勳賞條例修正草案」，放寬獲贈勳章的條件，若現役軍人、民眾和外國人士在平時執行等重大任務，例如救災有功，也能獲頒寶鼎或雲麾勳章。另一方面，國軍現有最高等級的「勳刀」，由於從制訂以來從沒有實際頒發過，因此這次修法也廢止「勳刀」這項勳賞。

至於所謂「平時執行重大任務有功」要如何認定，國防部副部長蒲澤春說，例如台南大地震的救災就適用。

據悉，國防部將召開委員會進行審查，再呈報軍方最後核定。

根據行政院院會通過的修正草案，考量國軍肩負作戰和救災等多元任務，因此這次修法放寬賦予現役軍人、民眾和外國人士在平時如果執行重大任務有功，也能獲頒雲麾等勳章的法源基礎。

蒲澤春說：這次草案修正後，對救災或平時這些對國家有功的人員，都有很大的幫助，將有很大激勵去領這個勳章。

此外，草案也廢止「勳刀」的勳賞。國防部資源規劃司副司長劉靖中表示，勳刀原本屬於國軍在勳章之上的最高等級勳賞，但從制訂以來從未實際頒授過，同時考量美國、法國和日本等國家的現況，也沒有類似性質的勳刀，因此這次修法也廢除了勳刀這項勳賞。