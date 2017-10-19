名嘴批修姓名條例滅中國人的姓？ 葉俊榮澄清否認

2017-10-19 14:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政論節目主持人兼名嘴黃智賢在臉書揭露內政部發公文給各機關，詢問國人姓名登記為羅馬拼音有無影響，並痛批判瘋狂的民進黨政府要消滅中國人的姓與中國字；對此，內政部長葉俊榮今在立法院強調，「我們一點都不承認是要忘宗滅祖，是要去消滅什麼的。」

民進黨立委谷辣斯‧尤達卡在內政委員會質詢指出，他提案修正「姓名條例」，讓原住民能自由選擇要用漢字或羅馬拼音字登記姓名，完全沒有涉及其他新住民、一般民眾的部分，結果卻被名嘴及政論節目扭曲成要滅祖滅宗。

谷辣斯表示，這跟去中國化沒關係，這種連結非常誇大扭曲，特定媒體藉此在羞辱專業及他人理念。

葉俊榮則說，媒體有指謫性、聳動性報導，他覺得並不適合這樣發展，內政部立場基於現行法律基礎，尤其台灣社會非常多元，各族群是一個共同體。

谷辣斯‧尤達卡也質疑，為何要逼原住民一定要使用漢字，內政部公文更不斷暗示及引導各機關回文，最好不要使用羅馬拼音。

她指出，「姓名條例修正草案」只針對原住民，沒有針對外國人和新住民，修法內容是要讓原住民能選擇要用漢字或羅馬字，為何發出去公文要拿新住民來祭旗，把其他身分的族群都納入討論。

內政部戶政司長張琬宜指出，內政部沒有這樣立場，希望通盤去調查各方意見，根據收集到的意見，調查局有提及身分辨識會有困難的問題，會增加比對難度，在專利法施行細則及護照條例施行細則就有明文規定，必須採用中文，如果要修法要有全盤因應作為，內政部是很認真評估修法。

葉俊榮表示，內政部立場非常清楚知道各族群的多元及身分表彰，要注意到族群的友善，在姓名呈現方式上，內政部視為很重要課題，相信戶政司一起有放在心上，在了解困難後，而這個公文引起進一步，我們一點都不承認是要忘宗滅祖，是要去消滅什麼的。