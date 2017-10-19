6部會組改未完成 賴揆拍板暫行條例延2年

2017-10-19 13:29

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院組織改造工程擬將37個部會精簡為29個，仍有環境資源部6個部會的組改尚未完成，鑑於「行政院功能業務與組織調整暫行條例」將於明年1月底到期，為爭取相關部會有充分時間協商完成組改，行政院長賴清德今天主持院會正式拍板，將暫行條例延長2年到2020年1月底。

立法院在2015年底馬政府任內曾修正「行政院功能業務與組織調整暫行條例」，將組改過渡期延長到2018年1月底。如今蔡政府又要將暫行條例延長2年，不過，仍有內政部、經濟及能源部、陸委會、交通及建設部、農業部、環境資源部等6個部會的組改法案尚未處理。

行政院發言人徐國勇說，這次暫行條例延長2年，希望要讓6個部會的組改順利進行，至於何時完成組改，目前沒有壓確定的時間表，另外，明年將成立的新機關海洋委員會的籌組也需要一段時間。

知情的民進黨立委則透露，行政院組改事涉複雜，目前組改比較有爭議、民進黨內意見待整合的主要是海洋委員會與環境資源部，政院已宣布明年4月將在高雄成立新的2級機關「海洋委員會」、以及環保署將升格為「環境資源部」，這兩個部會的職掌、相關機關如何移撥，民進黨黨內意見並不一致，先前行政院與黨籍立委溝通，傾向暫行條例先延長再說。