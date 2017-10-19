張奇文下令抓記者、學生卻升官 高志鵬痛批內政部

民進黨立委高志鵬批評，張奇文在反課綱運動下令抓記者和學生，內政部竟還同意讓他升官。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-10-19 13:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市警中正一分局前局長張奇文今年9月悄悄升官警政監，民進黨立委高志鵬今在立法院內政委員會質疑，張在反課綱運動下令抓記者和學生，內政部竟還同意讓他升官；內政部長葉俊榮表示，除非有異常，他都尊重警察人事的升遷序列。

高志鵬質詢時表示，張奇文在2015年反課綱運動下令抓記者和學生惹出軒然大波，竟然還能升任三線二星的警政監職務。

高志鵬質疑，張升任警政監，是從一階變四階 ，相當於公務人員九職等變成十職等，由薦任變成簡任，「人家公文送上你就簽了，簽了代表認同他的工作表現。」

葉俊榮回答，「我對警察人事，除非有異常，基本上都尊重警察人員規劃」。

高接續說，所以你沒討論也沒退回，公文上簽就都尊重？葉俊榮指出，絕大部分都是尊重，此個案而言也是經過很長時間，不是沒有討論。

高志鵬批評，張奇文若不能升遷，就必須於屆齡退休，「所以你趕快簽給他！」葉強調，他尊重警政署的穩定及升遷序列。

高再質疑，即便張下令抓記者和學生，人家報上來你就簽了嗎？葉坦言，這件事其實也是有影響到他升遷。

高志鵬也批，拖一年就可以讓他升官，所以這不算異常，「他以前還去抓鄭南榕，我實在覺得可惜，未來還要繼續給他升去哪當官？」葉回答，升遷有一定規矩及規範。

高志鵬強調，「我要表示強烈抗議」，繼續讓他升官，就會繼續發生這樣事情。