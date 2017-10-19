拚新南向 顧立雄：年底前將再簽一國家MOU

2017-10-19 12:16

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委顧立雄今天在立法院財委會表示，在「金融業新南向」國家當中，已經與我方簽署MOU（監理合作備忘錄）有九個國家，而年底可再新增一國家至十國，不過，在正式簽成之前，無法事前透露是哪一國家。

顧立雄赴立院進行「金融業新南向政策成效」專題報告。立委賴士葆關注當前新南向之進展，他詢問，台灣金融業要怎麼拚新南向國家，又不像跟中國大陸簽有ECFA（兩岸經濟合作架構協議），在這種情況下，業者要如何獲得保障？

賴士葆又問，台灣跟新南向國家，有幾個已經簽署金融MOU？顧立雄表示，目前已經有九個國家、十三個監理機構簽署，「有把握今年底之前，金融MOU還可以簽成一個國家，另一個國家是有機會。」

至於哪個國家有把握？哪個國家是有機會？顧立雄直言，「在金融MOU正式簽署前，非常不適合對外公開」，畢竟，這會造成對方國家很大困擾，目前真的沒辦法透露。

顧立雄在會後接受媒體訪問，他表示，新南向十八國家當中，都不是我們的邦交國，我們是透過實質金融交流，佈局新南向市場。

據瞭解，目前已經與台灣簽署金融MOU的新南向國家，包括：東協的新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南，南亞的印度、澳洲、紐西蘭共九國。

尚未簽署MOU的新南向國家，分別為緬甸、柬埔寨、寮國、汶萊、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、不丹。