烏龍爆料指外交高層赴尼國遭改期 官員：胡說八道

2017-10-19 12:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部次長劉德立現正訪問友邦多明尼加，洽談雙邊合作項目。媒體今天烏龍爆料，指劉德立原預定出席友邦尼加拉瓜國家棒球場啟用典禮，卻因典禮日期更改而生波瀾。但外交部今天回應表示，劉德立從來沒有前往尼國的規劃，對於穿鑿附會、混淆視聽、扭曲體育外交美意的報導，外交部深感遺憾；官員聽聞此事時更直斥「胡說八道」。

尼加拉瓜全新國家棒球場Dennis Martínez啟用典禮將於當地時間19日舉行，由尼國總統奧蒂嘉主持，駐尼加拉瓜大使吳進木受邀出席。並於20日至22日舉行三戰兩勝開幕友誼賽，由我國代表隊與尼國代表隊對戰。由於我國專家曾赴尼國勘查並提供建言，尼國總統奧德嘉對此感念在心，此次特邀我國代表隊前往進行比賽。我國隊伍已抵達尼加拉瓜。

有媒體今天烏龍爆料指出，尼國奧蒂嘉總統下令啟用典禮提前一天舉行，影響劉德立預定出席的行程，引發雙方外交新波折，並指代表隊出賽生變。外交官員聽聞此事相當驚訝，直斥「媒體都不查證嗎？胡說八道！」經查劉德立從來沒有計畫前往尼國出席啟用典禮，今次前往中美洲只有友邦多明尼加一個目的地。率隊前往出賽的中華棒協理事長廖正井今早也向媒體澄清，強調中華隊受邀參與開幕賽與酒會，將正常出席。

多明尼加則因其外長瓦嘉斯，於九月聯合國大會期間與中國外長王毅互動，引發外界質疑多國向中國靠攏，與我邦交可能生變的疑慮。外交部長李大維昨在立法院坦言，外交部「長期密切注意」與該友邦關係，並表示主管拉美業務的劉德立正趕赴多國。外交部表示，劉德立此次赴多明尼加是為加速台多兩國新階段雙邊合作計畫的磋商及落實，「任務明確單純」。

外交部今午間強力回擊相關報導，指外交部未規劃劉次長另赴訪尼加拉瓜。且台尼邦誼向來友好穩固，受邀參與棒球場開幕邀請賽亦為明證，另我棒球隊抵達尼國後受到高規格待遇，獲尼國政府及人民熱情接待，顯示兩國友好情誼。

外交部也說，對於該篇報導事前未經查證，且內容純屬穿鑿附會，混淆視聽，令我政府推動體育外交之美意遭到扭曲，外交部深感遺憾。

尼加拉瓜駐台大使達比亞日前表示，尼加拉瓜與台灣的開幕友誼賽，四萬五千張門票已全數售完。外交部與公視合作，將於台北時間21日到23日上午8點提供球賽即時轉播。