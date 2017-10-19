獵雷艦承造商爆財務危機 國防部說解約條件…

立法院外交及國防委員會19日審查「服役條例部分條文修正草案」等，國防部長馮世寬（左）、空軍司令部參謀長鄭榮豐（右）、國防部發言人陳中吉（中）列席備詢。（記者簡榮豐攝）

2017-10-19 12:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕承攬「康平專案第二階段」獵雷艦國造案的慶富造船，因身陷財務危機備受關注，民進黨立委莊瑞雄今上午在立法院外交及國防委員會質詢時問，獵雷艦案解約條件為何？國防部採購室主任黃希儒表示，除破產外，包括重大延誤履約期限、變偽造違法事件、查驗測試不合格、輸出許可窒礙難行等，都可視為「情節重大」與解約條件。

由於行政院長賴清德曾表態，如有必要會「壯士斷腕」。莊瑞雄稍早問，所謂獵雷艦案「最壞情況」為何，何時要剁胳臂？海軍參謀長李宗孝僅回答，只要達到解約條件，包括義大利首艘艦造艦停工、慶富宣布破產，都是解約時機。

國防部採購室主任黃希儒表示，包括慶富重大延誤履約期限，且通知後沒有具體改善和回應；另檢調查出和獵雷艦有關的變偽造違法事件；獵雷艦查驗、測試不合格；或者和美國談判輸出許可有窒礙難行之處，都構成「情節重大」，加上慶富有正式去函政府可能破產，這些都都可視為解約條件。

民進黨立委蔡適應稍早也質詢問，獵雷艦首艦期程有無延宕？為何外傳有在義大利駐場的慶富員工要回國？李宗孝說，首艦造艦進度正常，至於外傳員工回國部分，則屬慶富內部事務，國軍的人仍在義大利。

蔡適應也問，如果國軍和慶富解約，會不會承購建造中的首艘艦？李宗孝說，海軍需要戰力完整的船，現在只是個「殼」，如未通過完整測試，國軍不會想要。

時代力量立委黃國昌稍早也質疑，海軍招標獵雷艦案時，評選委員會實質審查評選的滿分為一千分，但國安部分、前五年造艦履約情形、財務能力各佔幾分？黃希儒說，國安要回去再了解。黃直言，國安評分佔比為「零分」，其他二項各佔15分，代表上述三點重要評分項目，只佔千分之30，「我的老天啊」。